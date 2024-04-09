Антанта 2.0 : как поделить мир, не привлекая внимание санитаров

Юрий Ильинов

«Кто его консультировал?»: эксперт удивился новому требованию Зеленского Эксперт Ходаренок прокомментировал «новые хотелки» Зеленского Военный эксперт Михаил Ходаренок прокомментировал недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости закрыть украинское небо западными системами ПВО. «Совершенно недавно он [Зеленский] разразился, что Украине для закрытия неба нужны 20- 25 систем Patriot по 6–8 батарей в каждой. Это суммарно 200 батарей! Когда я слышу такие заявления мне уже весело, поскольку это звучит очень непрофессионально. Зеленскому надо разобраться, что он имеет ввиду под словом „системы“», заявил Ходаренок. Эксперт напомнил, что «Пэтриот» поставляется исключительно побатарейно. «Если обобрать все страны НАТО до нитки и все у них вымести, то 25 соединений ПВО сформировать можно. Не уверен, что по 6–8 батарей, но отдать придется все, что есть сейчас в государствах-членах НАТО. Так и хочется спросить, кто Зеленского по этому вопросу консультировал», удивляется аналитик. Он отмечает, что запрошенное Зеленский количество батарей в два раза превышает количество зенитно-ракетных дивизионов, которые были в 8-й армии ПВО, дислоцированной во времена СССР на территории Украины. При этом Михаил Ходаренок напомнил, что только одна батарея ЗРК Patriot стоит миллиард долларов. «А Зеленский хочет 200 батарей. Такие расходы на оборону — это 3 место в мире после США и Китая. Да у нас в самые благополучные советские времена самый могучий полк ПВО имел всего 6 дивизионов С-300, а ему надо по 8. Но ПВО — это не только техника, это еще и люди, и совершенно немыслимый запас зенитных ракет», говорит аналитик. В завершении Михаил Ходаренок подчеркнул, что все запросы Зеленского, включая политические, абсолютно лишены какой-то реальности.