Экоактивисты хотели сорвать выступление Трампа в штате Айова

Митинг бывшего главы Соединенных Штатов Америки Дональда Трампы захотели сорвать экоактивисты. Инцидент произошёл в штате Айова, где в понедельник, 15 января, запланированы предварительные выборы кандидата на пост президента от Республиканской партии.
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