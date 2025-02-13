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Штрафы за неоплату проезда по федеральным трассам для водителей большегрузов вырастут в 4 раза. Что нужно знать?

Госдумой в I чтении принят законопроект, который предполагает увеличение размеров штрафов за неоплату проезда по федеральным трассам водителями грузовиков массой свыше 12 тонн в четыре раза — с нынешних 5 тыс.

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