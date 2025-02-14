Хинштейн: мужчина получил сотрясение мозга при атаке дрона ВСУ под Курском

Мирный житель получил сотрясение головного мозга, перелом ноги и другие травмы в результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Кореневском районе Курской области 13 февраля.
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