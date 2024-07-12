Пока мы проводим акцию «Остановка «ЧИСТАЯ», нашлись те, кто проводит акцию «Краснодар грязный». Причём проводят не бесплатно, а получают за это вознаграждение от рекламодателей.
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Пока мы проводим акцию «Остановка «ЧИСТАЯ», нашлись те, кто проводит акцию «Краснодар грязный». Причём проводят не бесплатно, а получают за это вознаграждение от рекламодателей.