Все о спецоперации на 13 июля: зачем Лукашенко приехал на границу с Украиной, что произошло с наемниками под Одессой и как изменилась ситуация на фронте

Изображение сгенерировано ИИ Российские группировки, участвующие в проведении спецоперации, за прошедшие сутки нанесли поражение формированиям 40 различных бригад украинских войск, а также отразили 17 контратак, следует из сводки Минобороны.
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