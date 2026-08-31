Почему Дмитрий Донской умер молодым? Спустя больше 600 лет названа причина

Изучение саркофага в Архангельском соборе позволило учёным предположить, что великий князь скончался от сердечного приступа в возрасте 38 лет из-за непомерных нагрузок и плотного телосложения.
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