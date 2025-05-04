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Новость об отмене санкций произвела фурор. Западные компании ринулись было в Россию, но все оказалось сложнее

Новость об отмене санкций произвела фурор. Западные компании ринулись было в Россию, но все оказалось сложнее

Новости о возможной отмене санкций произвели фурор среди западных компаний, пишет FT. Теперь они хотят вернуться на российский рынок.

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