Лесной пожар в Саксонии продолжает распространяться

Лесной пожар в немецком национальном парке «Саксонская Швейцария» продолжает распространятся на все большую территорию, заявил сообщил представитель администрации региона Саксонская Швейцария — Восточные Рудные горы Томас Кунце 28 июля журналистам.
Лесной пожар в немецком национальном парке «Саксонская Швейцария» продолжает распространятся на все большую территорию, заявил сообщил представитель администрации региона Саксонская Швейцария — Восточные Рудные горы Томас Кунце 28 июля журналистам.
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