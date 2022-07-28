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Лесной пожар в Саксонии продолжает распространяться

Лесной пожар в Саксонии продолжает распространяться

Лесной пожар в немецком национальном парке «Саксонская Швейцария» продолжает распространятся на все большую территорию, заявил сообщил представитель администрации региона Саксонская Швейцария — Восточные Рудные горы Томас Кунце 28 июля журналистам.

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