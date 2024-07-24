Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Трамп подал жалобу после передачи Харрис $96 млн кампании Байдена

Трамп подал жалобу после передачи Харрис $96 млн кампании Байдена

Предвыборный штаб республиканца Дональда Трампа счел нарушением закона передачу средств кампании главы Белого дома Джо Байдена вице-президенту Камале Харрис и подал соответствующую жалобу в Федеральную избирательную комиссию.

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