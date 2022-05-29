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Вероника Степанова: «Растяжка – важная часть тренировки. Уж поверьте еще не старой, но уже довольно опытной кобылице»

Олимпийская чемпионка по лыжам Вероника Степанова рассказала о тренировках. «Растяжку после тренировки должен делать каждый атлет! Чтобы боли не было на утро, чтобы травму не получить, чтобы гибкость развивать и в разножке на финише  выигрывать.

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