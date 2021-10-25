https://x-files Проект Е-3: подрыв на Луне атомного заряда Советским Союзом Когда началась холодная война, то одним из маркеров лидерства в ней могло считаться умение взорвать на Луне мощный ядерный заряд, который с Земли сразу увидели бы все люди.