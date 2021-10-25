Тайная доктрина

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Проект Е-3: подрыв на Луне атомного заряда Советским Союзом

Проект Е-3: подрыв на Луне атомного заряда Советским Союзом

https://x-files   Проект Е-3: подрыв на Луне атомного заряда Советским Союзом Когда началась холодная война, то одним из маркеров лидерства в ней могло считаться умение взорвать на Луне мощный ядерный заряд, который с Земли сразу увидели бы все люди.

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