НАБУ устроило "Карфаген" в прокуратуре Украины перед визитом Уиткоффа и Кушнера

Vasyl Shevchenko/Zuma/TASS Крайне показательные события развернулись в украинской столице. Там сразу после обысков в офисе генерального прокурора Украины бесследно пропал глава ведомства Руслан Кравченко.
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