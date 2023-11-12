Воровство активов и кому будет хуже

Вик Норд

Ребята,а что за скандал? Нееет,вы давно не первые...,что же вы раньше не воняли,когда Запад крал деньги Хуссейна,Каддафи,когда активы Ирана,и Венесуэлы были заморожены,и "использованы"?И это думаю неполный список,"деяний"(можно вспомнить Норьегу,с Ортегой,и прочих неугодных),Вы думали с вами не посмеют?Да это ж обычная практика английских буканьеров,за что им присваивалось высокие дворянские звания,и оказывались почести при королевском дворе величайшего(после Рима,конечно) рабовладельческого государства.Вот и делайте своё дело,тихо,и по справедливости.