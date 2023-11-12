Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Воровство активов и кому будет хуже

Воровство активов и кому будет хуже

Западные джентльмены со светлыми лицами (и длинными родословными из грабителей, пиратов, рабовладельцев и наркоторговцев) не могут спокойно сидеть, когда рядом в шаговой доступности лежат чьи-то деньги.

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Комментарии
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Вик Норд
Ребята,а что за скандал? Нееет,вы давно не первые...,что же вы раньше не воняли,когда Запад крал деньги Хуссейна,Каддафи,когда активы Ирана,и Венесуэлы были заморожены,и &quot;использованы&quot;?И это думаю неполный список,&quot;деяний&quot;(можно вспомнить Норьегу,с Ортегой,и прочих неугодных),Вы думали с вами не посмеют?Да это ж обычная практика английских буканьеров,за что им присваивалось высокие дворянские звания,и оказывались почести при королевском дворе величайшего(после Рима,конечно) рабовладельческого государства.Вот и делайте своё дело,тихо,и по справедливости.
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