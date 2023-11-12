Западные джентльмены со светлыми лицами (и длинными родословными из грабителей, пиратов, рабовладельцев и наркоторговцев) не могут спокойно сидеть, когда рядом в шаговой доступности лежат чьи-то деньги.
Воровство активов и кому будет хуже
Комментарии
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Вик Норд
Ребята,а что за скандал? Нееет,вы давно не первые...,что же вы раньше не воняли,когда Запад крал деньги Хуссейна,Каддафи,когда активы Ирана,и Венесуэлы были заморожены,и "использованы"?И это думаю неполный список,"деяний"(можно вспомнить Норьегу,с Ортегой,и прочих неугодных),Вы думали с вами не посмеют?Да это ж обычная практика английских буканьеров,за что им присваивалось высокие дворянские звания,и оказывались почести при королевском дворе величайшего(после Рима,конечно) рабовладельческого государства.Вот и делайте своё дело,тихо,и по справедливости.
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15 час.
Светлана Шушпанникова
КЛАСССС,соременное вороство под видом гумманости,просто шедевриально..........и ещё о какой то демократии после этого говорят
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14 час.
Александр Попов
Видит ОКО, да ЗУБОВ НЕТ. ПО-БЗДЁХИВАЮТ.
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1 час.
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