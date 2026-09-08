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Казан ноябрьдә бишенче тапкыр «Шәрык базары» фестивален кабул итәчәк

Казан ноябрьдә бишенче тапкыр «Шәрык базары» фестивален кабул итәчәк

Агымдагы елның 9-22 ноябрендә Татарстан башкаласында онлайн һәм офлайн форматта бишенче тапкыр «Россия – Көнчыгыш» («Казанда Көнчыгыш базары») Халыкара милли мәдәниятләр фестивале узачак.

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