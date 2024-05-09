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СССР-Россия

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Лавров: потомки Наполеона и Гитлера хотят разрушить Россию

Лавров: потомки Наполеона и Гитлера хотят разрушить Россию

08.05.2024    Нацизм снова поднимает голову, «потомки Наполеона и Гитлера вместе с англосаксами» стремятся разрушить Россию.

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Комментарии
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tsan tsan
Такая у России планида - обламывать рого всяким наполеонам и гитлерам, а так же их последователям.
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15 час.
Румина Мавлеева
Власовские потомки разваливают Россию изнутри .
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12 час.
ИК
Иосиф Калинин
Не только власовские... Еще и бандеровские. А еще  и потомки басмачей.
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6 час.

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