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Новый iPhone будет стоить до 450 тысяч рублей

Новый iPhone будет стоить до 450 тысяч рублей

Самый дорогой вариант нового складного iPhone Duo на российском рынке будет стоить около 449,9 тыс. рублей, выяснил «Коммерсант».

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