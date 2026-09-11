Новый iPhone будет стоить до 450 тысяч рублей

Самый дорогой вариант нового складного iPhone Duo на российском рынке будет стоить около 449,9 тыс. рублей, выяснил «Коммерсант».
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