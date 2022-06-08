«Не отступают, лезут на огонь». Как немцы брали Севастополь

Немецкая САУ StuG III на улице Севастополя Усиление обороны Между вторым и третьим штурмами Севастополя прошло более 5 месяцев (Как Манштейн начал второй штурм Севастополя; «Кровопролитная неудача».
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