Военное обозрение

2 991 подписчик

«Не отступают, лезут на огонь». Как немцы брали Севастополь

«Не отступают, лезут на огонь». Как немцы брали Севастополь

Немецкая САУ StuG III на улице Севастополя Усиление обороны Между вторым и третьим штурмами Севастополя прошло более 5 месяцев (Как Манштейн начал второй штурм Севастополя; «Кровопролитная неудача».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх