Даст ли кыргызстанская таможня «добро» западным контролёрам?

Марат НУРГОЖАЕВ В конце февраля дружественные государства постсоветского пространства громко рукоплескали президенту Кыргызстана Садыру Жапарову, который, принимая депутатов Европейского парламента во главе с председателем подкомитета по правам человека Муниром Сатури и не опасаясь дальнейших последствий, поставил евроэмиссаров на положенное им место.
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