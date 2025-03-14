БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Даст ли кыргызстанская таможня «добро» западным контролёрам?

Даст ли кыргызстанская таможня «добро» западным контролёрам?

Марат НУРГОЖАЕВ В конце февраля дружественные государства постсоветского пространства громко рукоплескали президенту Кыргызстана Садыру Жапарову, который, принимая депутатов Европейского парламента во главе с председателем подкомитета по правам человека Муниром Сатури и не опасаясь дальнейших последствий, поставил евроэмиссаров на положенное им место.

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