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МОСИНФОРМ

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Фестиваль «Выше только звезды» пройдет 19 сентября на крышах районных центров «Место встречи»

Фестиваль «Выше только звезды» пройдет 19 сентября на крышах районных центров «Место встречи»

На крышах районных центров «Место встречи» 19 сентября состоится спортивный фестиваль «Выше только звезды».

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