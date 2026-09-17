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Аргументы и Факты

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Силы ПВО за ночь сбили над 21 регионом России и тремя морями 641 дрон ВСУ

Силы ПВО за ночь сбили над 21 регионом России и тремя морями 641 дрон ВСУ

Силы противовоздушной обороны в ночь с 16 на 17 сентября сбили над 21 регионом России, а также акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей 641 беспилотник ВСУ.

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