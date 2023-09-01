Курский губернатор Старовойт раскрыл подробности налета БЛА на Курчатов

AB

Anlrey Boracow

По факту был атакован объект ядерной энергетики! Атака на АЭС это не просто терроризм, это ядерный терроризм. Ответом на такие атаки должно быть применение тактического ЯО по стратегическим объектам на территории УкРуины. Фактически была предпринята попытка со стороны УкРуины к поражению ядерного объекта на территории РФ со всем вытекающими последствиями(равносильно применению ядерного боезаряда средней мощности). Почему тем же самым не ответить? Ладно, применение тактического ЯО под вопросом, хотя это было бы правомерно и обоснованно. Но почему не нанести удар по ядерным объектам на территории УкРуины? Чего стесняться? Чем нас, тем и мы. Похоже, что есть какие то договорняки и какие то шкурные интересы у наших правителей, которые с интересами России не совсем сходятся. Может я не прав? Тогда в чем не прав?