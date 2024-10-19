Хватит заигрываний: не хочешь учить русский язык - уезжай. Наконец взялись за детей приезжих

Гульнара Гумерова

Мигрант должен быть только по трудовому договору и один. Семьям здесь делать нечего. Пусть живут у себя в стране. Муж/отец заработал денег - уехал. Так принять в ОАЭ, КСА и других странах. А Россия что? Бесплатная кормушка для всех бездельников?