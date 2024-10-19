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Хватит заигрываний: не хочешь учить русский язык - уезжай. Наконец взялись за детей приезжих

Хватит заигрываний: не хочешь учить русский язык - уезжай. Наконец взялись за детей приезжих

Avia.pro - СМИ «Русский язык? Сложно говорить язык!» — так, с невинной улыбкой и характерным акцентом, реагируют некоторые родители детей мигрантов на призывы учителей говорить с ними дома хотя бы пару слов на языке той страны, в которой они, собственно, живут.

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Комментарии
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Гульнара Гумерова
Мигрант должен быть только по трудовому договору и один. Семьям здесь делать нечего. Пусть живут у себя в стране. Муж/отец заработал денег - уехал. Так принять в ОАЭ, КСА и других странах. А Россия что? Бесплатная кормушка для всех бездельников?
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10 час.
МГ
Малик Гумеров
извольте учить язык, уважать культуру и делать это за свои деньги. !!!
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6 час.
им
ирина макляк
Всех домой
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4 час.

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