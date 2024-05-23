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РБК СТИЛЬ

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Турецкий крафтовый: бутик-отель Yazz Collective под Фетхие

Турецкий крафтовый: бутик-отель Yazz Collective под Фетхие

В Yazz Collective всего 13 сьютов и три номера делюкс. Это камерный отель, во многом «для своих». Сюда можно попасть по суше или на гидросамолете (отель организует трансфер из аэропорта Даламана), но предпочтительнее воспользоваться частной лодкой отеля.

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