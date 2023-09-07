В Госдуме предложили ввести налог для олигархов

Бюджет страны можно пополнить на 2,5 трлн руб. Для этого, по словам первый заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике Николая Арефьева, надо ввести прогрессивный подоходный налог до 30% на сверхдоходы, сообщает PRIMPRESS.
Бюджет страны можно пополнить на 2,5 трлн руб. Для этого, по словам первый заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике Николая Арефьева, надо ввести прогрессивный подоходный налог до 30% на сверхдоходы, сообщает PRIMPRESS.
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