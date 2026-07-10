Volkswagen урезает всё, что можно

Немецкий автоконцерн Volkswagen объявил о планах масштабной реорганизации, которая включает сокращение модельного ряда вдвое, уменьшение годового объема производства и увольнение до 100 тысяч сотрудников.
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