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Volkswagen урезает всё, что можно

Volkswagen урезает всё, что можно

Немецкий автоконцерн Volkswagen объявил о планах масштабной реорганизации, которая включает сокращение модельного ряда вдвое, уменьшение годового объема производства и увольнение до 100 тысяч сотрудников.

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