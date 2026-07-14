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Иркутск Сегодня

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В Братском районе «Эколята» собрали жестяные банки для участников СВО

В летние каникулы участники творческого объединения «Эколята» из Дома детского творчества продолжают помогать участникам СВО, занимаясь важным и добрым делом, — рассказали в пресс-службе администрации Братского района.

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