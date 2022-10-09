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Минск обвинил Киев в подготовке удара по белорусской территории

Минск обвинил Киев в подготовке удара по белорусской территории

Украина планирует нанесение ударов по территории Белоруссии, соответствующие планы в Киеве давно разработаны.

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