Экс-глава пресс-службы главаря киевского режима Зеленского сделала очередное громкое заявление.Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель чьё откровенное интервью о работе на главаря киевского режима в своё время наделало немало шума, вновь комментирует происходящее на Украине.
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