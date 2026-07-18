Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 546 подписчиков

Юлия Мендель: склад под Киевом был забит боеприпасами под завязку накануне удара России

Юлия Мендель: склад под Киевом был забит боеприпасами под завязку накануне удара России

Экс-глава пресс-службы главаря киевского режима Зеленского сделала очередное громкое заявление.Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель чьё откровенное интервью о работе на главаря киевского режима в своё время наделало немало шума, вновь комментирует происходящее на Украине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии