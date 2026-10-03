Что скрывает гибридная Lada Vesta Cross: личный опыт знакомства с самодельным полным приводом

Автомобильный мир полон парадоксов. Пока крупные корпорации годами согласовывают бюджеты, проводят фокус-группы и бесконечно тестируют прототипы, в обычных гаражах порой рождаются проекты, которые переворачивают представление о возможностях серийной платформы.
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