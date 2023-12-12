Федерация футбола Турции приостановила все матчи в стране на неопределенный срок из-за нападения на арбитра Мелера

Проведение футбольных матчей во всех лигах Турции приостановлено на неопределенный срок из-за нападения на арбитра Халила Умута Мелера после игры между «Анкарагюджю» и «Ризеспором» в рамках 15-го тура чемпионата страны (1:1), сообщает пресс-служба Федерации футбола Турции.
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