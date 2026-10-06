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Посольство в Молдавии увидело в словах Каллас признание роли войск России в ПМР

Посольство в Молдавии увидело в словах Каллас признание роли войск России в ПМР

Посольство России в Кишинёве увидело в заявлении главы евродипломатии Каи Каллас о том, что Приднестровье не станет препятствием для вступления Молдавии в Европейский союз, признание роли российских войск в обеспечении стабильности региона.

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