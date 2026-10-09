В Краснодаре и во всем крае завыли сирены, что сообщает оперштаб региона

В Краснодаре и во всем крае завыли сирены, что сообщает оперштаб регионаС 10:40 до 12:00 по всему краю будут звучать сирены.
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