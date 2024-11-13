Коллаж Царьграда Чем занят "любимый генерал" Путина? Посмотрите на "Герани" в Киеве, и поймёте, - такой логический вывод можно сделать, узнав о новых достижениях нашего ВПК.
Чем занят "любимый генерал" Путина? Посмотрите на "Герани" в Киеве, и поймёте
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИМ
Ильдус Мамлеев
Когда же поставят нормального генерала - интенданта [можно даже друга Путина], что бы наши волонтёры "совсем остались без работы", а наши солдаты ни в чем не нуждались, от слов совсем. А то мы как обычно воюем по принципу "с мира по нитке - а интендант все толстеет!" Так не должно быть в российской армии, ведь уже назначены [возможно и самим Путиным] олигархи кто будет богатеть на угол и литии Донбасса. Выводы сделайте сами.
Ответить
1 д.
Свежие комментарии