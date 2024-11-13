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Чем занят "любимый генерал" Путина? Посмотрите на "Герани" в Киеве, и поймёте

Чем занят "любимый генерал" Путина? Посмотрите на "Герани" в Киеве, и поймёте

Коллаж Царьграда Чем занят "любимый генерал" Путина? Посмотрите на "Герани" в Киеве, и поймёте, - такой логический вывод можно сделать, узнав о новых достижениях нашего ВПК.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Когда же поставят нормального генерала - интенданта [можно даже друга Путина], что бы наши волонтёры &quot;совсем остались без работы&quot;, а наши солдаты ни в чем не нуждались, от слов совсем. А то мы как обычно воюем по принципу &quot;с мира по нитке - а интендант все толстеет!&quot; Так не должно быть в российской армии, ведь уже назначены [возможно и самим Путиным] олигархи кто будет богатеть на угол и литии Донбасса. Выводы сделайте сами.
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