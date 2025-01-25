Виорел Чернэуцяну: "Если вы спросите меня, во что нам нужно инвестировать, я отвечу: в образование!"

«К сожалению, мы пытаемся исправить некоторые вещи в обществе, когда уже слишком поздно». Это заявление Виорел Чернэуцяну, глава Генерального инспектората полиции (IGP), сделал в ходе онлайн-программы Crezul Eroului, ведущим которой является Михаил Попеску, сообщает Noi.
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