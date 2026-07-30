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Вода в Черном и Азовском морях прогрелась до 24-26 градусов

Вода в Черном и Азовском морях прогрелась до 24-26 градусов

Заместитель начальника Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Инна Колесниченко проинформировала РИА Новости о температурном режиме морской воды у побережья Краснодарского края.

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