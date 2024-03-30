Песков: Путин глубоко переживает происходящие в России трагедии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным сообщил, что Владимир Путин глубоко переживает трагедии, происходящие в стране, включая теракт в «Крокус Сити Холле».
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