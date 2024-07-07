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Жидкий гранит: прочный и долгий материал для подоконников

Жидкий гранит - это материал, который используется для производства высококачественных подоконников. Он представляет собой смесь гранитной крошки и полимерного связующего, который придает ему прочность и долговечность.

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