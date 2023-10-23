Тульские спортсмены завоевали золото и бронзу чемпионата и первенства России по велосипедному спорту

Чемпионат и первенство России по велосипедному спорту завершились в Москве. Как сообщает пресс-служба министерства спорта Тульской области, в заключительный день соревнований были разыграны награды в гите на 1000 метров с ходу, в парной гонке преследования и командной гонке преследования.