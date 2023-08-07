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Илон Маск: «Завтра я сделаю МРТ. Может потребоваться операция. Дата поединка неизвестна»

«Точная дата поединка все еще под вопросом. Завтра я сделаю МРТ шеи и верхней части спины. Может потребоваться операция, прежде чем мы подеремся.

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