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Социальные движения, флэшмобы: Как сложилась жизнь особенной дочери Ирины Хакамады, победившей тяжелую болезнь

Социальные движения, флэшмобы: Как сложилась жизнь особенной дочери Ирины Хакамады, победившей тяжелую болезнь

Как журналист и политик Ирина Хакамада завевала признание уже давно. Но ещё больше уважения вызывает она, как мама особенной дочери, о синдроме Дауна которой она узнала в то время, когда малышка ещё не появилась на свет.

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