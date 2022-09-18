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Украина тайно обсуждает с США поставку истребителей и ракет Patriot

Украина тайно обсуждает с США поставку истребителей и ракет Patriot

В Вашингтоне решают вопросы о предоставлении Киеву высокотехнологичного оружия Между Киевом и Вашингтоном втихую продолжаются переговоры о поставках на Украину истребителей F-16 и систем противовоздушной обороны Patriot, сообщает издание Politico.

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