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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барселона» не откажется от планов на Альвареса даже после трансфера Жезуса. Каталонцы попытаются купить форварда «Атлетико» до закрытия окна

« Барселона » не оставляет надежд договориться о трансфере Хулиана Альвареса . Сегодня стало известно, что каталонцы купят у « Арсенала »  Габриэла Жезуса .

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