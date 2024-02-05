Откровения Улицкой или поскреби эмигрировавшего либерала

Известная писательница Людмила Улицкая, проживающая с февраля 2022 года в Германии, с пранкерами Вованом и Лексусом, которые в разговоре с ней представились главой офиса президента Украины Андреем Ермаком, и рассказала много интересного.
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