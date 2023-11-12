«Портрет Н. М. Карамзина». Худ. В. Тропинин Литератор и историограф РоссииНиколай Михайлович Карамзин (1766–1826) родился в дворянской семье, служил в Преображенском полку.
Как Карамзин исказил историю России
Комментарии
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Виктор Александров
Спросите Алису, и она ответит иносранцу Kaiten, Сегодня, 10:06, на его замечание: «Во времена Ломоносова ещё не было книгопечатания». И Алиса назовёт 1445 год. А Ломоносов, если кто запамятовал, жил с 1711 по 1765 годы. Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.
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