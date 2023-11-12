НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военное обозрение

3 602 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Светлый
    Медведеву никто не давал право раздаривать территории СССРМедведев посовето...
  • Георгий Лазаревич
    Ирина:  И еще обязательно пусть скажут чей Крым. Демократия махровая!Лидер партии ХДС ...
  • Серж Южанин
    Воздушные силы ВС...

Как Карамзин исказил историю России

Как Карамзин исказил историю России

«Портрет Н. М. Карамзина». Худ. В. Тропинин Литератор и историограф РоссииНиколай Михайлович Карамзин (1766–1826) родился в дворянской семье, служил в Преображенском полку.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВА
Виктор Александров
Спросите Алису, и она ответит иносранцу Kaiten, Сегодня, 10:06, на его замечание: «Во времена Ломоносова ещё не было книгопечатания». И Алиса назовёт 1445 год. А Ломоносов, если кто запамятовал, жил с 1711 по 1765 годы. Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх