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Несекретные материалы

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Убивать украинцев надо на мове

Убивать украинцев надо на мове

Языковой омбудсмен требует объяснить, почему боевики ГУР и СБУ кричали по-русски в ходе перестрелкиЕлена Ивановская направила запросы в ГУР и СБУ с просьбой разъяснить действия сотрудников, которые во время конфликта 2 сентября общались между собой на русском языке.

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