БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯПолитика"Северный поток" и контракт на электричество перевесил необходимость защиты российских граждан в ДНР? Вот и пришел ответ, как США будут противодействовать "Северному потоку-2" и поставкам газа из России в Европу.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьTravellerДавным-давно всё ясно! Там, где личные коммерческие интересы гаранта, какие там русские люди! А ведь очевидное - вот оно. Несколько рейдов спецназа (хоть чеченского, хоть донецкого) по тылам "побратымов АТО" и... Что, санкции? Ну так велкам, мгновенная остановка ЛЮБОЙ поставки газа ДО ПОЛНОГО прекращения существования Шумерии. И пусть кто возразит, что т.н. "запада" хватит больше чем на три дня.Комментировать
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