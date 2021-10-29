БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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"Северный поток" и контракт на электричество перевесил необходимость защиты российских граждан в ДНР?

"Северный поток" и контракт на электричество перевесил необходимость защиты российских граждан в ДНР?

 Вот и пришел ответ, как США будут противодействовать "Северному потоку-2" и поставкам газа из России в Европу.

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Traveller
Давным-давно всё ясно! Там, где личные коммерческие интересы гаранта, какие там русские люди! А ведь очевидное - вот оно. Несколько рейдов спецназа (хоть чеченского, хоть донецкого) по тылам "побратымов АТО" и... Что, санкции? Ну так велкам, мгновенная остановка ЛЮБОЙ поставки газа ДО ПОЛНОГО прекращения существования Шумерии. И пусть кто возразит, что т.н. "запада" хватит больше чем на три дня.

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