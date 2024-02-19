В Крыму объяснили, почему украинские фейки не смогут разобщить россиян

Ложь, распространяемая в интернете с фейковых аккаунтов, прикрывающихся именами известных российских журналистов и политических деятелей – это часть гибридной войны против России, целью которой является разобщение граждан РФ.
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