Спецоперация на Донбассе: поставки F-16 под вопросом из-за украинского летчик-перебежчика Елена ВайленкоСобытия последних дней в мире военной дипломатии могут существенно повлиять на перспективы поставок американских F-16 Украине.
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