Директор Пугачевой Чупракова назвала смешными обвинения в подготовке покушения

Концертный директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова отказалась комментировать обвинения в том, что певица могла заказать покушение на главу Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина.
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